Debat: Hotel udvider sig som Israel på Vestbredden

Læserbrev: Set og sket - og erfaret fra det offentlige, virkelige liv, egne og andres udsagn. Det drejer sig om, at der hele tiden skal erhverves offentlige arealer og udvidelser med offentlig hjælp og kroner.

Senest vil tempelhotellet Hotel Svendborg brede sig ud på fællesarealet Centrumpladsen, der er et offentlig rum, og købe 150 kvadratmeter. Hvad så om føje år? Igen en udflytning?

Der er ingen styr på administrationen af byens arkitektur og inventar, alt skrider i lystig afmagt og galop. Centrumpladsen er som den skal være og betalt for en generation af byens borgere, og sådan skal den forblive.

Turister fra for eksempel Italien kommer blot for at se "Gylletanken", og studenterne går rundt om den og synger: "Nu går vi rundt om en gylletank", og ikke rundt om en enebærbusk.

Der skal være plads rundt om denne runde parkeringsplads, så lokale borgere og andre turister end til Hotel Svendborg kan være der. Hvis tempelhotellet får lov til at udbygge foran hotellet, bliver der for trang en plads, så folk ikke kan komme forbi den runde skulptur og hotellet, når der er udendørs servering. Den går ikke, Grandberg!

Hotellet er velkommen til at beklæde facaden med ibenholt og cedertræ fra de varme lande og syv-armede lysestager i vinduerne og en liflig duft af myrra, men indenfor egen matrikel. Basta.

Man har fået udvidelser, og måske kunne hotellet få lov til kun at gøre indgangen lidt større og slå mure ned inde i forhallen, så folk i busmængder kan opholde sig indendøre og vente på at blive registreret med værelse osv. Men ikke nogen udvidelser på samfundets og forpladsens bekostning. Der skal også være plads til muslimer og kristne, buddhister m.v.

Måske er der den skjulte dagsorden, at man og så vil købe den runde p-plads til udendørs servering. Det minder om salamimetoden, som Israel udøver på Vestbredden i Palæstina.

"Mer' vil ha' mer'". Uden ende.

Det er forståeligt, at en erhvervsvirksomhed gerne vil vokse økonomisk og fysisk, men indenfor egen matrikel. Centrumpladsen og den indre by Schwienebourgh er ikke et industriområde.

Dette til eftertænksomhed og rette vedkommende. De, der går ind for disse udvidelsestanker her i byrådet, vil uden tvivl få problemer med genvalg om fire år.