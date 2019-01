Debat: Hotel kan fragte gæster i shuttlebus i stedet for at rive hus ned

Læserbrev: Da Hotel Svendborg i slutningen af 90'erne udvidede hotellet ved blandt andet at få tilladelse til at nedrive flere flotte bygninger i Kedelsmedstræde, var der på daværende tidspunkt bekymring fra gadens beboer om parkeringspladser til den øgede mængde af gæster på hotellet.

Vi fik, meget beroligende, at vide, at de fleste gæster ville ankomme i busser, så der derfor ikke var grund til bekymring.

Det har dog siden hen vist sig af være lidt af en underdrivelse. Det er godt for Svendborg med en blomstrende hotelvirksomhed, men det betyder samtidig, at hotellet til stadighed har behov for flere og flere parkeringspladser. De har igennem årene fået tilført flere parkeringspladser. Pladsen på bagsiden af svømmehallen, foran kirken og sidst inddraget halvdelen af haven i nr. 15 til 4 pladser. Hotellet har desuden forsøgt at få lavet en tange fra Bagergade til Kedelsmedstræde, hvilket der heldigvis ikke blev givet tilladelse til, og hotellet er, som det kan læses i Fyns Amts Avis, fortsat på jagt efter parkeringspladser i midtbyen, og som det kan læses ved at rive Kedelsmedstræde 15 ned og asfaltere grunden.

Jeg håber, at Hotel Svendborg vil se positivt på følgende forslag, som både kan hjælpe hotellet og Svendborgs borgere med at forhindre en voldsom stigende biltrafik og luftforurening i midtbyen samt ødelæggelse af en hyggelig gade.

Hotellet (Halberg) køber et passende stykke jord ved motorvejens slutning, (mon ikke Svendborg Kommune har et stykke jord, der vil egne sig til dette), hvor de opfører en parkeringsplads, der passer til det antal biler som de finder nødvendig.

Hotellet indsætter en shuttlebus mellem parkeringsplads og hotellet, og problemet vil hermed være løst.

Jeg oplever, at det helt store behov for mange parkeringspladser er, når hotellet har konference/kurser, og at disse gæster kommer og forlader hotellet på næsten samme tid, så det skulle ikke være vanskeligt at fylde en bus eller to ved disse lejligheder. Jeg vil også tro, at mange af disse gæster er vant til at rejse fra enten Københavns Lufthavn eller Billund, hvor man også benytter shuttlebus fra parkering til afgangshallen.