Debat: Højvande i øhavet igen, igen

Læserbrev: Som borger i Svendborg er man vidne til, hvordan kommunen synes at ignorere de advarsler om stigende vandstand, som klimafolk ellers har tudet os ørerne fulde med siden FNs klimatopmøde i København 2009. I stedet skubber kommunen spørgsmålet om højvandssikring foran sig, men afsætter penge til anlæg af en badeanstalt i havnen, for sådan én har man fået i andre byer.

Bunden af kommunekassen skrabes yderligere med værtskabet for endnu et kostbart landsstævne. Og hvordan vil det mon gå med det store projekt for et nyt Simac ved kanten af Østre Kaj? Vil det blive oversvømmet, allerede inden det er færdigt? Det nye flagskib for maritime uddannelser vil, så vidt man kan bedømme, blive omgivet af en ny havnefront, der har mere karakter af soveby end af havneby. Og hvad kan Simacs studerende mon bruge det til? Det er svært at finde sammenhæng i den kommunale planlægning.

Ude i øhavet har beboerne oplevet, hvordan de sydfynske kommuner ihærdigt har arbejdet på, at få dette enestående "vandskab" udpeget som bevaringværdig verdensarv. Sært nok har de samme kommuner ikke gjort meget for at forhøje og forstærke de eksisterende diger - endsige for at bygge nye til sikring af de mange øer. Ved det første alvorlige højvande i 2019 bragte Fyns Amts Avis nogle meget sigende fotos fra Hjortø, hvor man kunne se møllen stå alene midt i havet på en lille knold jord, mens øens havn lå skjult under vandmasserne.

Nu, få dage senere, kommer et nyt højvande. Hvis det var blevet lige så højt som det seneste, havde Svendborg oplevet tre såkaldte "20-års hændelser" på bare to år. Burde disse stadigt hyppigere trusler mod vores fælles og private værdier ikke udløse en eller anden rationel kommunal reaktion? Sandsække til afhentning er ikke længere nok! Skulle man ikke hyre nogle hollandske eksperter i vandbygning til at få styr på tingene? Lad os få noget mindre cittaslow og noget mere handlekraft.