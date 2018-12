Debat: Højde på nyt byggeri ved Søkildevej kan ikke give problemer

Læserbrev: En grim byggetomt på Søkildevej skal ifølge ny lokalplan laves til seniorboliger. Naboer mener ikke der høres på deres indsigelser. Nogle lyder i lidt forkortet form:



Udvendige trapper kan bruges til ophold og udkig ned i haver. I disse tider kan det anvendes til at holde øje, overvåge, tage billeder o.l. af huses beboere

Beboere i det nye byggeri vil kunne tage fotos og film af børn, der bader i haven

Esthersvej vil gå fra stille villavej, hvor børn leger på vejen, til at blive trafikeret vej til fare for børn

Hvis Vilhelmskildevej belastes af parkerede biler fra de nye boliger, kan huse uden egen indkørsel ikke parkere nær egen bolig

Skur, altan og terrasse bør ikke placeres nærmere skel end otte meter

Terrasser skal vende væk fra naboer

Altan, vinduer, åbne trappeopgange mv. må ikke vende mod eksisterende boliger

Lad os komme på et andet niveau - nemlig højden på bygninger. Ny lokalplan siger 9 meter på dele af grunden, naboer ønsker 8½ meter fastholdt på grund af gener fra indkig. Jeg har en teori om, at muligheden for indkig - i begge retninger - opstår, når man kommer over skelhøjde - normalt omkring to meter. Mere eller mindre indkig på grund af den halve meter mellem 8½ og 9 meter forekommer lidt teoretisk.

Og medens alle naboer samstemmende hilser byggeriet velkomment - lige bortset fra en halv meter, så hilser jeg også den halve meter velkommen.

Jeg går ud fra, at et boligselskab ikke køber grund for 14 millioner kroner uden at være sikre på at kunne bygge.

Mon ikke de fleste mener, at skitser for byggeriet viser ejendomme med pæn facade og tagkonstruktion. Jeg kunne frygte, at fjernelse af de omstridte 50 centimeter ødelægger muligheden for at kunne bygge moderne, pæn arkitektur, tilpasset det pæne, gamle kvarter. Og hvis gamle byggefelter og højder skal bevares - frygter jeg vi får en traditionel blokbebyggelse.

Jeg har ikke overset, at tre huse skal være på tre etager og 12 meter. De ligger så lavt - og mindst 25 meter fra nærmeste højereliggende huse - at det slet ikke kan give problemer.

Jeg har også svært ved at følge påstanden om et tæt byggeri - jeg ser 12 pæne huse af cirka 175 kvadratmeter grundareal, bygget på mere end 9.000 kvadratmeter forsømt hundeluftnings-areal.