Debat: Hellere turistbåde end havnebad

Læserbrev: Teknik- og Erhvervsudvalget ønsker, at et havnebad skal være klar til landsstævnet i 2021. Jeg synes, det er helt fint, at vi som politikere er ambitiøse, men der er efter min opfattelse brug for, at vi justerer lidt set i lyset af vores økonomiske udfordringer.

Jeg mener ikke, at et prestigeprojekt som et havnebad står først for. Dansk Folkeparti har bakket op om at investere i Den Blå Kant, men der skal være plads til justeringer og ændringer i processen. Det vigtigste for os var først og fremmest at klimasikre havnen og den havnenære by mod højvande og kraftig regn.

Vi har lige sparet 100 millioner kroner på blandt andet skoler, dagtilbud og varme hænder på vores plejehjem. Og senest kan vi læse om en mulig besparelse på sølle 36.000 kroner til livreddere i Christiansminde - hvilket, efter min mening, ellers er en meget lav pris at betale for den sikkerhed, disse mennesker yder.

Har vores kommune i det hele taget brug for et havnebad? Vil man bade, går man til stranden. Havnebade er en nødløsning for dem, der bor i store byer uden denne mulighed.

Svendborg Kommune har fremragende, smukke badestrande tæt på midtbyen med både friskt og rent vand. Vi kunne i stedet gøre vores strande, som for eksempel Christiansminde og Åbyskov, mere attraktive for at trække lokale borgere og turister derud. Offentlig transportmulighed til strandene kunne for eksempel være mere tiltrængt, end at vi bruger penge på et havnebad.

Vi bør i stedet bevare det havnerelaterede erhvervsliv, der gavner byen. Hvert år får vi besøg af et stort antal tyske, hollandske og danske charterbåde, som for en stor del lægger til ved den kaj, hvor man nu ønsker et havnebad skal være. Lad dem blive ved med det.