Debat: Hellere husbåde end havnebad i Svendborg

Læserbrev: Der har netop været et par indlæg om Frederiksøs fremtid. Tine Holtegaard taler decideret om øen og ikke mindst havnebadet, mens Morten Skak forholder sig til et eventuelt kommende havnebad, som jo reelt kunne være alle steder på havnen, men nu er tænkt på Frederiksø.

Blå Kant-konkurrencen er slut, og vinderne havde havnebad på Frederiksøen med. Så kunne den debat være slut, men jeg synes begge læserbrevsskribenter har nogle gode pointer, som jeg gerne vil tilslutte mig.

Er det et havnebad på Frederiksø, der løfter Svendborg og gør os unikke? Har vi råd til driften af et sådant? Fredriksøs rygte er ved at sprede sig i landet, fordi der opstår ting, som ellers ikke ville have set dagens lys, ligesom i Ribers Gård. Det sker, fordi Svendborg rummer så mange mange kreative sjæle, og når rummet opstår, udvikles disse og sætter flammer i andre, der gik rundt og rumlede med kreative tanker.

Jeg minder om hvilket rum, der kunne skabes, hvis vi fik lavet et overdække mellem Kammerateriet og den gamle administration, og måske skulle havnebadet skiftes ud med husbåde, der kunne sikre folk udefra en maritim oplevelse af Svendborg, en slags Kolding byferie, men på svendborgensisk....

Jeg håber, at gruppen i Blå Kant tager disse indlæg (og mit) med i det videre arbejde.