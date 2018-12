Debat: Havnebad vil være et fremmedelement på Svendborg Havn

Læserbrev: Havnen i Svendborg er blevet karakteriseret som en af Danmarks bedst bevarede industrihavne. Havnen har i dag både et værft, der tager gamle træskibe ind til reparation og vedligeholdelse, og et værft, der tager sig af nutidens fartøjer. Der er desuden høje siloer, der understreger havnens karakter, og Baagøe & Riber-komplekset vidner om havnens fortid. Det er alt sammen noget, som gør havnen unik og værd at besøge for såvel svendborgensere som turister.

Vi skal ikke sætte udviklingen i stå, men vi skal bevare havnens fortælling så godt som muligt og afpasse nye anvendelser af havneområderne sådan, at havnens historie bevares bedst muligt ved siden af de nye tiltag. I det lys er et havnebad stærkt problematisk. Det vil medvirke til at ændre havnens karakter og være et fremmedelement, der vidner om den gamle havns endeligt og byens manglende respekt for fortiden.

Havnebade er oppe i tiden, og i store byer med stor befolkningskoncentration i bymidten er der naturligvis en velfærdsgevinst ved at åbne et sådant rekreativt område for byens borgere. Men Svendborg er ikke en sådan by. Byen har lange kyststrækninger, og der er let adgang for alle til nære strande. At afsætte penge til et havnebad bringer mindelser frem om Tankefuld-projektet. I det projekt fulgte man tidens strømninger uden større omtanke; og det gav efterfølgende alvorlige negative konsekvenser for økonomien. Havnebadet har ikke samme økonomiske dimension, men det ville klæde byens politikere at vende skråen en gang og tænke mere på de store udgifter til højvandssikring, der venter i fremtiden. Sæt pengene af til det i stedet.