Læserbrev: Med den gode meddelelse om, at der fortsat vil være to timers gratis parkering flere steder i Svendborg også til næste år, er min tidligere beslutning om at stoppe med at handle i Svendborg trukket tilbage.

Rent principielt nægter jeg at betale for at parkere, hvis jeg blot skal handle et eller andet sted. Derfor må jeg holde mig væk fra steder, hvor man skal det. Jeg betragter nemlig parkeringsafgiften som en ekstra skat, og i forvejen skal der jo også betales moms af det, jeg køber.

Og når det så oven i købet er staten, der skal have 70 procent af parkeringsafgiften, så understreger det jo, at der reelt er tale om en ekstra skat. Jeg har egentlig ikke noget imod at betale skat; men der skal være mening i galskaben.