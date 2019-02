Debat: Fynsk flyveplads trues af lukning

Læserbrev: Hvis Sydfyns Flyveplads ender med at blive helt privat, vil det afskære turister og forretningsfolk i hele Sydeuropa fra at blive fløjet til og fra Sydfyn.

Så må vi enten lukke eller søge efter en anden plads. Det kunne være Odense eller Ærø, siger indehaveren af flyselskabet Starling Air Aps på Tåsinge, Peter Nordquist.

Det kan slutte allerede fra nytår. Så udløber Starling Airs forlængede driftsaftale med Svendborg Kommune, lyder det fra Starling Air. Det lille flyselskabs trængsler begyndte, da Svendborg Kommune meldte ud, at kommunen ikke længere vil finansiere driften af flyvepladsen på grund af kommunale besparelser.

Flyvepladsen tilhører kommunen, men har overladt den daglige drift til det lille flyselskab. Tankanlægget på pladsen tilhører Air BP.

For at føje spot til skade har pladsens leverandør af brændstof Air BP lukket for hanerne til "de gyldne dråber" på pladsens tankanlæg - under henvisning til dårlig rentabilitet.

Sydfyns Flyveplads deler nu skæbne med fem andre mindre flyvepladser: Kalundborg, Holbæk, Viborg, Randers og Kolding, efter at AIR BP før nytår opsagde kontrakterne om levering af brændstof.

Den alvorlige situation har fået DMU (Dansk Motorflyver Union) på banen: Vi forhandler nu med flere olieselskaber, senest Dansk Fuel om leverance af fly-brændstof.

Selskaberne vil gerne levere, men det kniber med at blive enig om prisen, oplyser formanden for motorflyvernes union, Knud Nielsen.

Han antyder også, at det kan blive nødvendigt at importere brændstof fra Polen, som det praktiseres på Herning Flyveplads. Prisen for brændstof fra øst er halvanden til to kroner mindre pr. liter.