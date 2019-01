Debat: Fyns Amts Avis afreagerer på Dansk Folkeparti

Læserbrev: Fyns Amts Avis har tydeligvis givet sig selv det nytårsløfte at fortsætte i samme spor som sidste år og bruge Dansk Folkeparti, hver gang de trænger til at afreagere eller så skriver de negativt om DF, når de mangler stof.

Denne gang kan Fyns Amts Avis så bruge masser af spalteplads på, at Ove Engstrøm og jeg har byttet kasketter i en lille upolitisk bestyrelse, hvor formanden ikke har mere indflydelse end næstformanden. Det er helt fint for Dansk Folkeparti, at Ove Engstrøm og jeg har byttet kasketter som henholdsvis formand og næstformand - vores samarbejde med de konservative er ganske glimrende - hvilket også er årsagen til, at de er suppleant for DF i de politiske udvalg.

Løsgængerne er fortid for DF, uanset hvor meget Fyns Amts Avis prøver at opildne en konflikt. Jeg har som gruppeformand ikke raget til mig. Men jeg giver ikke ekstra poster ud til folk, der truer med at forlade partiet. På trods af det er DF det parti i byrådet, som har fordelt posterne næsten ligeligt imellem sig.

Forskellen er, at andre partiet formår at klare uoverensstemmelser internt - det har desværre ikke været tilfældet i DF, som naivt havde taget folk til sig, der mente, at konflikter skulle frem i pressen.

Vi har nu fået ryddet op og ser frem til et nyt år med fokus på politik og med trofaste medlemmer, som forstår, hvad det vil sige at drive en politisk organisation.