Debat: Fortjent støtte til Danmarks Forsorgsmuseum

Læserbrev: Danmarks Forsorgsmuseum og Svendborg Museum planlægger udstillingen "Syv fattige børn" og får nu støtte fra Region Syddanmark. Udstillingen skal være om de fattige og socialt udsattes danmarkshistorie med udgangspunkt i en virkelig søskendeflok på syv. De syv børn af en veteran fra krigen i 1864 og dennes kone. Med deres liv som den røde tråd formidles 100 års historie om de danskere, der har levet på kanten af samfundet, og der trækkes tråde ud til betydningsfulde dele af Danmarkshistorien. Udstillingen følger de syv børn gennem barndom, ungdom, voksenliv og for nogen alderdom. Der fortælles om deres drømme, sejre og nederlag i deres kamp for et bedre liv, i en verden i konstant forandring.

Danmarks Forsorgsmuseum er Nordens bedst bevarede fattiggård, og den eneste, hvor man kan opleve fortællingen om dansk fattigforsorg i de autentiske rammer. Projektet vil gøre fagområdet tilgængeligt på nye måder. I det samlede projekt er en betragtelig andel udstillingsopbygning (lys, opbygning, renovering, hardware, rekvisitter mv.). Der søges ligeledes til produktion af filmsekvenser, hvor skuespillere iscenesætter begivenheder fra børnenes liv. Der udvikles ligeledes dilemmabaserede aktiviteter for børn og voksne samt en aktivitet, hvor børn (10-15 år) kan "lege" historiske detektiver og løse mysterier fra de syv børns liv.

Beundringsværdigt er det også, at museet har opnået to millioner kroner i støtte fra fonde. Nu bidrager Region Syddanmark så altså også med 150.000 kroner. Det er fuldt fortjent, for museet gør et fantastisk godt stykke arbejde med formidlingen af en vigtig del af vores historie.