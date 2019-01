Læserbrev: Lige ved Vestermarksskolen i Vester Skerninge er der givet tilladelse til en stor telemast. Næppe en forsvarlig placering, når der i teleindustriens strålingsgrænser er en undtagelsesklausul vedrørende beskyttelse af børns helbred.

Det står tydeligt i grundlaget for strålingsgrænserne (ICNIRP statement, 2002), at børn kan være særligt sensitive overfor den form for stråling, der udsendes fra telemaster og lignende udstyr. Har kommunens beslutningstagere været oplyst om det af teleselskabet?

Strålingsgrænserne er fastsat ud fra en stor mandlig kropstørrelse: Den ikke må opvarmes af strålingen mere end +1 grad i løbet af seks minutters påvirkning. Det er den beskyttelse, der garanteres. Siden det er uetisk at eksperimentere på børn, er børns tolerancetærskel for strålingen ukendt. Derfor undtagelsesklausulen. Telemasten vil udstråle døgnet rundt.

Skulle der opstå helbredsproblemer på skolen efter mastens aktivering, er der pt. ingen myndighedsmæssig opfølgning. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside står der, at de hverken foretager målinger af telestråling i miljøet eller forsker i emnet.

Hvor ligger det juridiske ansvar?

For mere info se: www.stråling.dk.