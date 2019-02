Læserbrev: Svendborg er vores hjertebarn, og alle har en holdning til, hvad der skal ske i vores smukke stad. Sådan er det, og sådan skal det være.

Politisk har vi en bred konstituering, og byrådsarbejdet går faktisk rimelig godt. Der er enighed og borgfred for det meste i byrådet. Enkelte emner deler vandene, og de popper op i ny og næ. Det borgervalgte og bredt sammensatte udvalg i Liv i Min By, dannet under det tidligere bystyre, kommer med forslag til, hvordan de gerne så Klosterplads og Frederiksgade udformet. De ønsker forskønnet sivegade og plads til de bløde trafikanter. Bestyrelsen består af et bredt udsnit af borgere i Svendborg, inklusiv borgerlige politikere, borgerrepræsentanter, grundejerrepræsentanter og interesseorganisationer. Så når Birger Jensen (V) i sit læserbrev i Fyns Amts Avis den 28. januar kommer med et postulat, at det mere eller mindre er Socialdemokratiet alene, som er den onde ånd, der fjerner parkeringspladser i byen, så er det ikke korrekt. Der skal naturligvis være plads til biler i Svendborg. Der må findes løsninger for parkering af kortere eller længere varighed, af- og pålæsningsmulighed samt hensyn til ældre og handicappede.

Jeg kan ej heller lade være med at undre mig over den tilfældighed, at Erhvervsforum Svendborg pt. har en kampagne kørende om parkering i city. Der sidder min gode byrådskollega Per Nykjær Jensen (V) med taktstokken. Kigger man lidt dybere ind omkring spørgeskemaet, skal man være immun for ikke at reflektere som forventet på anførte ledende spørgsmål. Spørgsmålet, der dukker op er, om strategien med disse kampagner er at lave en objektiv vurdering af parkeringsbehovet eller skabe politisk ustabile vande.

Hvis man er på torvet i Faaborg eller Nyborg lørdag formiddag, konstaterer man, at uagtet parkeringsmuligheder disse steder, så er der ikke mange mennesker at se. Jeg kan ikke lade være med at tænke, om det er ændrede indkøbsvaner i befolkningen, som er skyld i dette, eller måske internet og store indkøbscentre, som trækker folk væk fra byen og ikke kun parkeringsmulighederne.