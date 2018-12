Debat: Et skuffende møde med lokalpolitik - Kun én politiker tog imod invitation fra naboer til boligprojekt

Læserbrev: I forbindelse med høringsperioden for lokalplan 634 er vi en del beboere i det berørte område, som forgæves har forsøgt at komme i dialog med medlemmerne af Teknik- og Erhvervsudvalget.

Det har været et skuffende og overraskende møde med praktisk lokalpolitik. Vores henvendelser er blevet mødt med larmende tavshed fra de fleste af udvalgets medlemmer. Det kan kun tolkes som manglende mod til at møde vælgerne og gå i dialog.

Vi forventer ikke, at I er enige med os i vores indsigelser til lokalplanforslaget, men udvis i det mindste en smule respekt, og svar på vores henvendelser.

Man skulle tro, at udvalgets syv nye medlemmer havde et behov for at indhente erfaring i at vurdere sager ved fysisk at besøge det berørte område, og også kommunikere med de borgere og vælgere, som skal leve med konsekvenserne af udvalgets beslutninger. Dette er ikke tilfældet.

Den eneste, som har taget sit hverv alvorligt, er Enhedslistens Jens Erik Laulund Skotte, som har besøgt området og talt med de involverede beboere. Tak for det.

Vi har de politikere, vi fortjener, eller fortjener vi de politikere, vi har?