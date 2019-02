Læserbrev: Den gamle Winston Churchill sagde engang, at de eneste statistikker man kan tro på, er dem man selv har manipuleret. Dette citat kommer jeg til at tænke på, når jeg ser, at Venstres byrådsmedlem Per Nykjær, bruger sin formandspost hos Erhvervsforum til at lave en undersøgelse, hvor konklusionen er skrevet på forhånd.

Konklusionen er givet: Det går ad Pommern til med handlen i Svendborg By - og det er parkeringens skyld.

Parkeringen bliver igen og igen nævnt som problemet - dette til trods for, at der i 2016 blev lavet en undersøgelse, hvor et dommerpanel vurderede, at Svendborg havde landets bedste p-pladser. Denne undersøgelse blev lavet i sommerperioden, hvor der ikke var parkering på tovet. Jeg lytter gerne til de erhvervsdrivendes bekymringer og tager dem bestemt alvorligt, men jeg må ærligt indrømme, at det svækker Erhvervsforums troværdighed, når de på den måde prøver at manipulere debatten med undersøgelser, hvor kun de erhvervsdrivende, som har oplevet en negativ effekt af p-ændringen, spørges.

I min optik burde Erhvervsforum agere mere konstruktivt i udviklingen af bymidten i stedet for at agere spydspids for Venstre i deres evige parkeringsdebat.