Debat: Drenge købte gave til fyret lærer

Læserbrev: Fredag morgen den 1. februar var jeg i Rema 1000 i Vindeby, og i køen bag mig stod fire-fem store drenge fra Tåsingeskolen, som havde købt en stor buket lyserøde blomster og to flasker rødvin.

Kassedamen, Merete, spurgte om de havde lavet ulykker, hvortil svaret var, at det var deres lærer, som var blevet fyret.

Det er da rørende, at drenge i den alder bruger deres små sparepenge på at vise deres lærer, at de føler med hende og har påskønnet hendes arbejde.

Efter den oplevelse går man glad hjem med en tro på, at ungdommen i dag også tænker på andre mennesker.

Har lærerne mon været medvirkende til det?