Læserbrev: Det står helt fast, at det bliver vinter igen. Også på det nye, gamle torv i Svendborg. Alle skulle være med til at formulere gode idéer. Men vi bliver ikke hørt. Kun arkitekterne kommer til orde bag kulisserne. Der er endnu ikke blevet indkaldt til et møde blandt interesserede borgere om torvets fremtid og muligheder. Det blev ellers annonceret i sommers, men jeg er bange for, at kommunens arkitekter og planlæggere helt har overtaget processen. Det er ikke særligt demokratisk.

Esbjerg har én på sit centrale torv. Aalborg ligeledes på Klostertorvet, så hvorfor skal vi ikke have en skøjtebane på Torvet fra 1. november til 1. marts? Hvor hyggeligt kunne det ikke være at invitere kæresten på en skøjtetur i december med julegløgg og vanter? Der kunne endda dækkes over med et stort sejl, så en regnfuld januardag ikke ødelægger oplevelsen for de unger, som spiller ishockey om eftermiddagen.

Men skal det være en realitet allerede til næste vinter, skal kommunen, en sponsorvirksomhed eller Svendborg Event på banen og bestille en sådan nedtagelig skøjtebane på 200-300 kvadratmeter. En sådan tilbagevendende begivenhed kunne suppleres med relevante boder, samtalebænke til bedsteforældrene. Kun fantasien sætter grænser.

Så spænd skøjterne på Svendborg. Vi glæder os allerede.