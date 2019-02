Læserbrev: Hvor er jeg dog træt af at læse om det "Døde Torv" og al den negativitet fra de mange bilister, der ikke kan parkere lige uden for den butik, de skal handle i.

Svendborg har en lille bymidte, men alligevel har vi tre større p-anlæg og en del mindre samt 11 handikapparkeringspladser meget bynært.

Og hvis jeg gerne vil gå tur på en parkeringsplads, har jeg rig mulighed for dette.

Så hvor er det skønt, at vores "Store Torv " endelig er et åndehuld, en oase uden biler, som jeg virkelig nyder at gå hen over og bare nyde det som det er. Det sender tankerne hen til de utallige torve og pladser i andre byer og lande, hvor jeg har gået. Og endelig nu også her i Svendborg. Dejligt.