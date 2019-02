Læserbrev: I Svendborg har vi nu valgt at give en entreprenør råderum til at bygge ordinære parcelhuse på den visionært tænkte byggegrund Tankefuld.

Var Tankefuld ikke selve fundamentet for Cittaslow-tankegangen? Her skulle der bygges fremtidssikret og bæredygtigt. Byggede man ikke en vej herud af samme årsag? Er der noget, jeg helt har misforstået?

Er visionen om Tankefuld ikke selve Cittaslows flagskib? Og nu sænker man det? Der er blevet buhet og leet af Cittaslow og den langsomme snegl, men de færreste har sat sig ind i de grundlæggende ideer om Cittaslow.

Projektet Tankefuld har været et fantastisk vision - forud for sin tid. En vision er nødvendig, når man har gang i noget livsændrende. Det kan tage tid, og der vil være modstand. Netop derfor er det bidende nødvendigt, at man holder hinanden oppe på visionen, for ellers visner den.

Er det det, man har glemt i ledelsen, at holde fast i visionen ved at tro på den, tale om den og udvikle den? Tidspunktet er ikke forpasset. Verden er mere end nogensinde klar til Cittaslow og de gode og bæredygtige værdier, der ligger i brandet. Unge familier flytter her og nu til byen netop på grund af Cittaslow, og værdierne om at værne om byliv og moder natur er en livsnødvendighed, hvis vi skal bevare det vi har. Og vi har det!

At gøre køb på Tankefuld-ideen er at sænke det flagskib, Cittaslow kunne være og kan blive. Det er at give op.

Jeg har været medlem af Cittaslowrådet de sidste tre år. Jeg oplever, at nye virksomheder strømmer til og virkelig vil Cittaslow, og jeg oplever ganske langsomt, at den buhen og latterliggørelse, der har været omkring Cittaslow er ved at vende.

Jeg havde den oplevelse at være værtinde for sekretæren for Cittaslow International Pier Giorgio Oliveti sidste sommer, hvor Svendborg fejrede 10 år med Cittaslow. Jeg viste ham rundt i Svendborg og havde god lejlighed til at blive klogere på Cittaslow. Under mine samtaler med Giorgio gik det op for mig, hvor fantastisk denne bevægelse er, der forbinder 252 byer i 30 lande omkring ideer, ingen af os kan sige nej til, hvis vi tænker lige længere end til i morgen og ud over vores egen lille næse.

Der ligger uanede og ubrugte muligheder for Svendborgs borgere og virksomheder på internationalt plan, vi mangler bare at opdage dem og udforske dem. Lokalt kommer vi til at mangle anderledes boliger til for eksempel +50-segmentet, hvis de ikke skal vælge at flytte til storbyen til børn og børnebørn. Der er mange unge i byen med sociale problemer uden tag over hovedet.

Tænk en mulighed der kunne ligge i at blande +50'erne med de unge. De ældre kunne hjælpe de unge med at bygge deres eget bæredygtige hus og derved bygge sig selv op, og de unge kunne hjælpe de ældre med it og andet, hvor de unge har kompetencerne.

Lad os vælge visionen og ikke det ordinære. Tør vi? Næh, vi har valgt at give op.