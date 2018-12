Debat: Der er også brug for gode vejstriber på de mindre veje

Læserbrev: Den mørke tid er over os med tåge, regnvåde og isglatte veje og sne på kørebanen.

Det kræver, at vejene er godt afmærkede. Det er derfor glædeligt, at Vejdirektoratet pønser på at forbedre afstribningen af landeveje og motorveje.

Men hvad med de mindre veje?

Her på Tåsinge, hvor jeg bor og virker som praktiserende dyrlæge, er afstribningen meget mangelfuld uden for hovedvej 9, og det har tit undret mig, at vejmyndighederne ikke er opmærksomme herpå. Det er i usigtbart vejr farligt for biler at bevæge sig på vore veje og især cyklister og gående er derfor udsatte trafikanter.

Nu kører jeg ofte rundt i Sverige, hvor vores søn bor langt fra alfarvej midt i en stor skov. I Sverige er man mere bevidste om en god afstribning (for eksempel med vejstriber i midten og i vejkanten, red.) - også på inferiøre veje. Man bruger der en afstribning som må være en billigere afstribning end den sædvanlige danske - når den ellers forefindes. Man kunne måske nøjes med en sådan afmærkning på vejene på Tåsinge.

I øvrigt har man i Sverige i vintersæsonen med passende afstand anbragt lange markeringsstave i vejrabatten for at lette snerydningsmateriel at lokalisere vejbanen. Det kunne måske også være en ide for Vejdirektoratet.

Jeg hører gerne nærmere.