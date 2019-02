Debat: Danmarks hyggeligste handelsby

Læserbrev: Vi, i det Konservative Folkeparti, er om nogen optaget af at sikre optimale rammer for vores handelsliv og de forretningsdrivende. Vi skal naturligvis have gode parkeringsforhold, så vi kan tiltrække kunder fra nær og fjern.

Men parkering alene gør det ikke. Shopping er en totaloplevelse og konkurrencen fra internethandel og Odense SØ (Rosengårdcentret/Bilka/Ikea mv.) skal imødegås ved at gøre shopping i Svendborg til en endnu mere unik oplevelse.

I sin store analyse af detailhandlen i Svendborg anbefaler ICP netop, at vi skal "styrke det aktive byliv med andre oplevelser end shopping" og "styrke turismen i Svendborg" for at styrke detailhandlen i vores bymidte. Det gør vi ved at arrangere events. Det gør vi ved at løfte vores byrum og det gør vi ved at styrke forbindelserne mellem vores to juveler: bymidten og havnen.

Den grønne tråd med Havnetrappen, rampen fra p-hus til trappen og Munkestrædes nye belægning er fine eksempler herpå. Næste skridt er opgraderingen af Klosterplads og Frederiksgade. Det bliver et smukt byrum med en styrket forbindelse til havnen, hvor der er fundet en fin balance mellem behovet for trafikafvikling og byrumskvalitet. Prisen er, at der nedlægges cirka 25 korttids P-pladser på Klosterplads samt i Frederiksgade. Vi vurderer, at det er denne pris værd.

Der er i området oprettet mere end 125 P-pladser i de senere år. Heraf er mere end 100 af pladserne med to timers gratis parkering, og de resterende er helt gratis. Afstanden til p-pladserne er 100-250 meter i forhold til pladser, der nedlægges. Udnyttelsesgraden på p-pladsen ved Fremtidsfabrikken er på 41-56% i den seneste måling.

Vi er overbevist om, at et smukkere byrum med en stærkere forbindelse mellem bymidte og havn vil bidrage væsentligt til at fastholde Svendborg som en af Danmarks hyggeligste handelsbyer og dermed bidrage til omsætning i butikker, cafeer og restauranter. Vi vil samtidig fortsat arbejde for, at de i enighed oprindeligt vedtagne 15 p-pladser på Torvet retableres. Vi skal anvende Torvet fleksibelt og fornuftigt! Bilfrit om sommeren, bilfrit når der er aktiviteter og parkering den resterende tid.