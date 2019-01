Debat: DF-højborg splittet til atomer

Læserbrev: I Fyns Amts Avis i lørdags rammer både lederen samt en nyhedshistorie af Ole Grube plet i den analyse, at Dorthe Ullemose var den hovedansvarlige for, at Dansk Folkeparti blev splittet i atomer efter det seneste kommunevalg, dog med en enkelt rettelse.

Det var ikke formandsposten i kraftvarmeværket, der var årsagen til, at jeg desværre måtte melde mig ud, men naturligt medvirkende sammen med de utallige andre usandheder, hun fremkom med, hvoraf en af dem ramte mig dybt: At hun fik falske profiler til at skrive indlæg om, hvor dårligt undertegnede og egne politiske kollegaer optræder.

Det, som for mit vedkommende fik bægeret til at flyde over, var, at hun på grund af hendes indflydelse i Folketinget fik Morten S. Petersen ekskluderet, blot fordi han ikke kunne bakke Dorthe Ullemose op om, at hun også skulle være gruppeformand.

Det, som piner mig mest, da jeg stadig er DF'er, er, at det jeg gennem de mange år i politik har været med til at bygge op, at Svendborg blev DF-højborg, nu er blevet splittet i atomer.