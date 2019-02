Debat: Byrådsmedlem er rystet over byråds argumenter mod at bevare parkeringspladser

Læserbrev: På byrådsmødet tirsdag blev Venstres ændringsforslag, om dog i det mindste at forsøge at bevare noget af den eksisterende parkering på Klosterplads nedstemt med et tordnende flertal imod sig.

Kun Dorthe Ullemose (DF) og løsgængerne Jens Munk og Jesper Larsen støttede forslaget. Resten af byrådet ville ikke engang være med til at love "at forsøge" at bevare nogen af de godt 20 parkeringspladser, som nu findes på Klosterplads, og heller ikke de syv pladser, som er i det lille stræde, hvor Frederiksgade munder ud på Jessens Mole. Dermed mister Svendborg nu yderligere cirka 30 af de butiksnære korttidsparkeringspladser, som detailhandlen peger på som livsnerven i daglighandlen.

Det er her, man laver disse hurtige "stop and shop"-indkøb, som er vigtige for omsætningen på hverdage. Lægerne i området udtrykker ligeledes deres bekymring over at miste parkeringer på Klosterplads.

Det store flertal i byrådet, som altså ikke engang ønskede at forsøge at bevare parkeringspladserne, består af Socialdemokratiet, Konservative, Radikale, Alternativet, SF, Enhedslisten og Morten S. Petersen. Debatten fulgtes af argumenter som "gammeldags butikker har tabt på forhånd, og det sker, fordi deres ejere ikke forstår at forny sig". Derudover "Der er jo masser af parkering i byen", og "det betyder intet med et par hundrede meter til nærmeste parkering" eller "man kan jo alligevel ikke nå at handle noget på et kvarter eller en halv time". Jeg er også rystet over argumentet om, at når detailhandlen alligevel har det dårligt på grund af nethandel, så er der ingen grund til at prøve hjælpe dem. Tænk, hvis læger sagde sådan til deres syge patienter.