Debat: Byg helt op til skyerne på Svendborg Havn

Læserbrev: Når nu vores kære politikere disse dage skal tage beslutning om en ny byplan for Nordre Kaj og det nye Simac, så tænk for pokker stort. Byg helt op i skyerne som Bestsellers nye planlagte skyskraber i Brande. Eller byg et kunstværk, som Lego-familiens nye domicil i Vejle havn. Et bygningsværk som kan og skal opleves, og folk kører tilsyneladende gerne en omvej - for de strømmer til.

Nu har vores lokale politikerne i flere generationer efterlyst et fyrtårn, som kan trække turister til. Jamen, så byg dog det fyrtårn og så højt, at vi alle sammen kan stå oppe på toppen og kikke ud over denne helt vidunderlige plet på jorden: Det sydfynske ø-hav - så smukt! Jamen, det er jo bare oplagt!

DLG-bygningen har ligget på havnen i mange år, og der er vist aldrig nogen, som har brokket sig over, at det har taget udsigten, - næh for man kan jo blot se uden om. Det er fordelen ved at bygge smalt og høøøjt!