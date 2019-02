Debat: Brud på forårets budgetforlig og kontraktbrud

Læserbrev: Det fyger nu med beskyldninger mellem leverandører, brugere og Svendborgs politikere i kampen for at bevare Svendborgs to flyveklubber og det private flyselskab Starling Airs fremtid på Tåsinge.

Uroen kom til overfladen, efter at et lille flertal i kommunens Teknik- og Erhvervsudvalg forleden besluttede at gennemføre så drastiske besparelser på Svendborgs (internationale) flyveplads på Tåsinge, at pladsen risikerer at måtte lukke med udgangen af dette år. Der er afsat 340.000 kroner til driftsaftale i 2020. Udvalget har tillige besluttet yderligere besparelser på driftstilskuddet, så det nu er 170.000 kroner i 2021 og sluttelig nul kroner i 2022 uden samtidig at tilbyde en 20-årig råderetsaftale aftalt i budgetforliget i maj i fjor.

Situationen bliver ikke bedre af, at pladsens brændstofleverandør BP pludselig lukkede for hanerne sidst i december. De lukkede for hanerne, fordi de har opsagt overenskomsten mellem BP og Svendborg Kommune med tre måneders varsel til den 31.12. Brugerne af flyvepladsen siger, at Svendborg Kommune ikke har vist nogen som helst vilje til at finde en løsning på den manglende flybenzin. Kommer der ikke snart en løsning på det problem, kommer flyene næppe i luften.

Svendborg Kommune afviser, at det er deres problem, at der nu er lukket for "det varme vand," selv om tankanlægget befinder sig på kommunens grund, og at det reelt så også er den som ejer og udlejer af pladsen, der har pligt til at sikre brændstof. Men det afviser kommunen. Det eksisterer så vidt vides en fortrolig driftsaftale mellem kommunen og Starling Airport Service, der udløber ved årets udgang. Indholdet ville utvivlsomt kunne sætte lys på, hvad der er er aftalt? Men parterne vil intet oplyse om indholdet.

Hvordan pladsens ejere så vil sikre brændstofforsyningen året ud, spørges der. Svaret svæver et sted ude i det blå. Forvaltningen har til Fyns Amts Avis udtalt, at pladsen må klare sig uden brændstof året ud.

Hvor ska' vi så flyve hen, do?