Debat: Borgerservice i nye rammer

Læserbrev: Jeg besøgte for nogle dage siden Borgerservice i de nye lokaler på Svendborg Bibliotek. Jeg tænkte umiddelbart: Hvem har mon dog, i spareiverens hellige navn, udtænkt dette koncept for Borgerservice i Svendborg Kommune?

Jeg fandt ingen anledning til begejstring, ej heller anledning til at ønske Borgerservice-personalet tillykke med deres nye arbejdsrammer, eller bibliotekspersonalet tillykke med deres indskrænkede plads og reducerede muligheder. Som borger betjenes man nu ved kasserne i Borgerservice, mens brugere af biblioteket passerer tæt forbi bag ryggen på en. Personlig betjening udlagt på en offentlig "banegård".

Min forenklede måde at beskrive oplevelsen på er sikken et roderi og manglende respekt både for borgere, brugere og personale.

Og hvad blev der af alle fremtidsvisioner for by- og kulturudvikling?