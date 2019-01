Debat: Borgerservice er en by i Sibirien

Læserbrev: Tak til Elisabeth Uldall Pelch og Allan Pelch for deres beskrivelse af Borgerservice i Svendborg i Fyns Amts Avis den 16. januar. Jeg må give skribenterne ret i deres kritik. Der er aldeles ikke tale om at give borgerne service. Tværtimod er der efter min mening tale om en arrogance over for såvel borgere som kommunens ansatte, da Borgerservice flyttede til Svendborg Bibliotek. Derved glemte Svendborg Kommune alt om service. Nu står kommunens ansatte som burhøns i trange afskærmede bure, og borgerne, der har behov for hjælp (service?), står som sild i en tønde, mens der uden for hersker trafikalt kaos.

Er det en værdig måde at behandle folk på? Det virker som om Borgerservice i Svendborg er en by i Sibirien. Måtte de ansvarlige have røde ører, og gid de ansvarlige har evner til at tænke om igen!