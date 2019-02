Debat: Børn og ældre igen syndebukke

Læserbrev: De sidste tre ugers mange læserbreve vidner om den store utilfredshed, der er forårsaget af den nylige sammenlægning af Svendborg Bibliotek og Borgerservice. Interviews med biblioteks- og borgerservicekunder, udtalelser fra direktøren for Danmarks Biblioteksforening gør brug af en krystalkugle helt overflødig. Den nuværende sammenlægning har en meget, meget lav succesrate.

I et læserbrev i Fyns Amts Avis den 13.2. af byrådsmedlemmerne Pia Dam og Lars Erik Hornemann skriver de blandt andet: "Beklager, at nogle borgere har haft en dårlig oplevelse med sammenlægningen. Vi anerkender til fulde, at den nuværende fysiske indretning ikke er optimal. Har været nødsaget til store besparelser i 2018 og en opsigelse af lejemålet på Ramsherred har givet os meget store besparelser, som vi ellers skulle finde et andet sted - f.eks. de vigtige velværdsområder så som børn og ældre". Synd at børn og ældre altid gøres til syndebukke.

Kommentarer til byrådsmedlemmernes indlæg: de anerkender, at den fysiske indretning på nuværende tidspunkt ikke er optimal. Med de begrænsede lokalefaciliteter må det være en gordisk knude, men måske har kommunalpolitikkerne en trylleformular, så sammenlægningen bliver en succes. Jeg tvivler, men lad tvivlen komme politikerne til gode.

De store besparelser ved lejemålsopsigelsen på Ramsherred indikerer, at der må have været tale om en særdeles høj husleje. Gud ved, hvor mange år man har haft disse lokaler? Skulle politikkerne måske tidligere havde fundet en billigere lokaleløsning? Skal Jobcentret partout ligge på en af byens mest centrale pladser?

Biblioteksleder Berit Sandholdt Jacobsen nævner i Fyns Amts Avis den 19.1., at for at udnytte lokalefaciliterne mere optimalt kan bibliotekskunder frekventere biblioteket uden for Borgerservices åbningstider. Man overvejer at indrage noget af kælderarealet til bibliotekskunderne.

Er en kælderløsning en god idé og er den handicapvenlig? En kalkule for "sammenlægningsprojektet" kunne åbne for en forståelse for, hvorledes vore valgte politikere træffer sine beslutninger. Mit håb er, at kalkulen indeholder en helhedsbetragtning, et langsigtet perspektiv og at "kassetænkning" er elimineret.

Er det et urimeligt krav som borger at få opfyldt?