Læserbrev: Tirsdag vedtog byrådet en længe ventet og savnet plan om sikring af en af Svendborgs mest trafikerede veje - Dronningemaen/Viebæltet, - hvis ikke den mest trafikerede. Det er et forslag til at sikre vejen med fodgængerfelt og cykelsti i begge retninger, samt foranledige god trafikafvikling ved opførelse af buslommer og svingningsbåse.

I Socialdemokratiet har vi længe presset på for at få sat gang i trafiksikringen på Dronningemaen, da det var åbenlyst for enhver, at netop denne strækning skulle sikres yderligere. Ikke mindst for cyklisterne på strækningen, hvor der ligeledes kører mange unge trafikanter til for eksempel Haahrs Skole, Musikskolen, Naturama og biblioteket. Så nu bar anstrengelserne frugt, bedre sent end aldrig. Selvom Socialdemokratiet nok havde set en lidt anden prioritering af rækkefølgen af opførte cykelstier i kommunen.

Der bør på Sydfyn arbejdes frem imod, at netop de bløde trafikanter har gode og sikre vilkår i trafikken. Heldigvis er der sket meget de seneste år, men vi fortsætter trafiksikringstiltag, og det er et must, at vi tager godt vare på de bløde trafikanter, og ikke mindst vores børn.

På Sydfyn skal vi lade sundheden spire, og cyklerne rulle. Vi må tilskynde hinanden til at hoppe på den to- eller trehjulede og lade bilen stå på de små ture. Folkesundheden skal fremmes, og det sker blandt andet ved, at vi får lidt vindblæst hår og røde kinder på trafiksikre ture på jernhesten.