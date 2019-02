Debat: Biogasanlæg burde være blevet afvist fra startet

Læserbrev: Ved Svendborg Kommune hvad miljøklasser er?

Kommunen arbejder med miljøklasser, når det skal besluttes, hvor en virksomhed kan etableres. Formålet med miljøklasserne er at forebygge mod miljøproblemer ved en hensigtsmæssig placering af virksomheder, fritidsanlæg, institutioner og andet, som erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne med blandt andet støj, røg, lugt, rystelser eller trafik.

Hvis man er i klasse 1, må man ligge overalt, typisk kontorer, butikker etc. Der er altså ingen afstandskrav. Men det stiger så løbende til klasse 7, der omfatter virksomheder og anlæg, som kan give anledning til omfattende belastning af omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed eller eventuelt i midten af meget store erhvervsområder. Hvis man etablerer i klasse 7 er der vejledende afstandskrav på 500 meter til beboelse. Et biogasanlæg er på kommunens hjemmeside kategoriseret til klasse 6-7.

Derfor er det os naboer helt uforståeligt, hvorfor der ikke fra begyndelsen er givet afslag på at opføre et industribiogasanlæg i det åbne land mindre end et par hundrede meter fra vore hjem. For som der står på kommunens hjemmeside: Ud over, at angivelsen af miljøklasser for et område således sender et signal om hvilke hensyn, der skal tages i en planlægningssituation, så er det også samtidig et signal til virksomheder, der ønsker at etablere sig i området.