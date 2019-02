Debat: Biler lugter af penge

Læserbrev: Jeg har om nogen være fortaler for, at kommunen skal være påpasselige med at fjerne biler fra bymidten i Svendborg

"De øde pladsers by".

Nu kører debatten så på, at kommunen vil fjerne yderligere parkeringer på Klosterplads og ved Sydbank.

Biler er som med fisk på Esbjerg havn. Her siger Esbjergenserne "fisk lugter af penge". Det gør biler faktisk også.

Jo flere biler i bymidten, jo flere penge lægges der i butikker, cafeer, pølsevogne mv.

Lad de forretningsdrivende tjene penge, så de kan købe nogle smukke biler, som kan fylde og forskønne torve og pladser.

Men de røde har det princip, at de elsker at bruge andres penge, og når kassen er tømt, må de blå samle sammen igen, det er set mange gange op gennem tiden (Schlütter, Fog mv).