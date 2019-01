Debat: Besparelser på flyveplads vil være brud på budgetforlig

Læserbrev: Dette er et uddrag af et åbent brev til lokalpolitikerne i Svendborg.

Tillad mig, som én af mange interessenter om Sydfyns Flyveplads og med et indgående kendskab til de bagvedliggende problemstillinger at fremføre mine synspunkter og spørgsmål, inden der på Teknik- og Erhvervsudvalgets møde torsdag skal tages stilling til evt. yderligere besparelser på driftstilskuddet.

Forligsteksten i Delaftale om budget 2019 af 24. maj 2018 lyder: "I forhold til Svendborg Flyveplads er der enighed om at reducere det kommunale driftstilskud, samtidig med at der tilbydes en 20-årig råderetsaftale. Hensigten hermed er, at flyvepladsen på sigt bliver selvbærende".

Forligspartierne blev enige om at reducere det årlige driftstilskud på 540.000 kroner med 200.000 i årene 2020, 2021 og 2022 - i alt 600.000 kroner. Og - bemærk ordlyden - samtidig med tilbyde en 20-årig råderetsaftale. Dette er ikke sket!

Jeg har følgende spørgsmål og undren:

Hvis der på det kommende TEU-møde den 17.1.2019 vedtages yderligere reducering på 510.000 kroner af driftstilskuddet, må der, jf. forligsteksten, være tale om brud på forårets budgetforlig.

Hvorfor er yderligere reducering overhovedet medtaget på listen over mulige reduktionsforslag i denne omgang, når der i foråret er indgået budgetforlig om Sydfyns Flyveplads?

Hvorfor er der, trods forligsteksten, stadig ikke fremkommet modeller for, hvorledes en råderetsaftale kan udformes?

Hvorfor er der ikke for længst tilbudt hangarejerne fornyelse af deres lejekontrakter med en 10-, 15- eller 20-årig uopsigelighedsperiode? I dag er der en seks måneders opsigelsesperiode.

Hvorfor har det, trods utallige henvendelser til såvel forvaltning som lokalpolitikere fra mange interessenter, ikke været muligt at drøfte flyvepladsens fremtid, herunder bibeholdelse af brændstofanlægget, i et fælles forum med forvaltning, lokalpolitikere og flyvepladsens mange interessenter (Starling Air, Starling Airport Service ApS, to flyveklubber med hver 50 medlemmer, hangarejere, erhvervsfolk og virksomheder)?

Hvorfor er der ingen lokalpolitikere, der har reageret på, at flyvepladsen fra 1. januar er uden et brændstofanlæg? Anlægget er godkendt i alle ender og kanter, og flere interessenter står klar til at overtage anlægget, så snart de kender planerne for en 20-årig råderetsaftale.

Det kræver indsigt, dialog, visioner og samarbejde, hvis Sydfyns Flyveplads på sigt skal udvikles og potentialerne forløses. Vi er mange interessenter, der tilbyder at indgå helhjertet i dette arbejde. Så gå i dialog med os!