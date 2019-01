Debat: Avisen har meldt sit ståsted ud

Læserbrev: Man burde jo ikke undres - men alligevel. Det er gammelkendt, at Fyns Amts Avis nødigt skriver noget dårligt om Socialdemokratiet og deres darling, Svendborg bys borgmester, Bo Hansen. Men at I udråber ham til en stærk uovervindelig mand efter lidt over et år (i en analyse søndag, red.) så har avisen da meldt så klart ud, som de kan om deres ståsted. Samtidig med avisen gladeligt overset et samarbejdsvilligt og konstruktivt Venstre, modsat da Socialdemokratiet var i opposition.

Indtil nu har vi kun set en borgmester, der lovede at være de svages vogtere, men smed børnene ud fra deres opholdssted for at gøre plads til boliger, stod forrest i køen til at lukke en landsbyskole, indtil det blev for upopulært.

En borgmester, der ikke ville støtte ressourcestærke borgere, der ville bosætte sig i vores kommune, men endte op med at foreslå kun boliger på havnen til netop de samme. Som lukkede byens torv, som stadig - efter et år - står gabende tom, men forslår et nyt dyrt parkeringshus på havnen til 500 biler.

En historisk besparelse på 100 millioner kroner som blev forværret af, at samme, som borgmesterkandidat, blokerede for de nødvendige besparelser for at gøre sig lækker overfor vælgerne, og som nu prøver at tørre kommunens dårlige økonomi af på en manglende udligningsreform, som Socialdemokraiet og Dansk Folkeparti på Christiansborg i deres valgiver blokerede for allerede i foråret. En forvaltning, der under hans ledelse er gået fra samarbejdskultur til myndighedskultur, med politianmeldelser af sagesløse borgere.

Nej, det bliver ikke svært at finde en stærkere Venstre-kandidat. Og det vil klæde avisen at optræde uden så synlig en skævvridning.