Debat: Arbejde med at finde spidskandidat tager tid - og det skal det

Læserbrev: Dette læserbrev er til dem, der er nysgerrige efter Venstres jagt på ny spidskandidat i Svendborg.

Tak til Andreas Wraae Nielsen for en forside og to sider i Fyns Amts Avis om, at Venstre er i et vadested efter en ny borgmesterkandidat. Der er behov for en uddybelse af de oplysninger, som jeg gav dig med fødderne i vand.

Venstres bestyrelse er dynamisk og engageret og ved, at en af de fornemmeste opgaver en bestyrelse har, er at finde kandidater til kommunevalget, herunder en spidskandidat. Nu har vi det med at være grundige, høre bestyrelsesmedlemmer, byrådsmedlemmer og andre om deres mening om vejen frem. Det er et arbejde, som tager tid med mange møder, men her får bestyrelse en unik viden og et bredt fundament af holdninger at arbejde videre med. Det er det, jeg kalder at være i proces.

Så sagens kerne er: Der arbejdes videre med at finde en egnet person som spidskandidat for Venstre - ikke at der ikke er interesserede - så bestyrelsen kan præsentere vedkommende på et opstillingsmøde i 2019. Her er det medlemmerne, som bestemmer, hvem de synes er egnet til at være Venstres spidskandidat.

Jeg er ikke gået ind i gisninger og fortolkninger om den siddende borgmester, ligesom jeg ikke leverer oplysninger om i morgen i dag. Vi behøver ikke en ekspert til at fortælle os, at vejen frem ikke er at konsolidere partiet og først gå efter borgmesterposten om syv år. Den tanke ligger fjernt for Venstre.

I Venstre er vi politisk optaget af at få så meget liberal politik igennem som muligt og samarbejde om så brede beslutninger, som det kan lade sig gøre. I bestyrelsen arbejder vi med skarpe venstreholdninger, med medlemstegning og med kandidater herunder spidskandidat. Et spændende arbejde som jeg godt kan forstå, man er nysgerrig efter.