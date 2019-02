Debat: Antibilist-mafiaen laver byfornyelse igen

Læserbrev: Nu har byrådets antibilist-mafia igen fået vedtaget en "byfornyelse", som det kaldes hver gang, der sker overgreb mod bilister i vor by, især ved fortsat nedlæggelse af parkeringspladser. Vi så det i forbindelse med det smukke gamle torv, der i dag ligger øde og tomt hen, bortset fra lørdage og ved særligt festlige lejligheder. Og nu skal vi så se det igen på banegårdspladsen.

Hvordan kan byrådet overse, at vi bilister (især vi med handicapskilt) har et stort behov for nærparkering i dette kvarter, hvor en stor del læger, specialister, behandlere osv. har deres konsultationer? De forholdsvis få pladser, der bliver tilbage, kan ikke dække behovet.

Værre er det, at der overhovedet ikke findes indvalide-parkeringspladser i pladsens nærmeste omkreds. I det hele taget er Svendborg Kommune meget dårlig dækket på dette område, der er langt mellem de kommunale pladser. Men gudskelov har byens erhvervsliv oprettet masser af parkeringspladser for handicappede, tak for det. Det ville måske være en opgave for den lokale handicapforening at få byrådet til at tænke på de handicappede med bil.