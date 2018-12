Debat: Ærgerlig besparelse på byråds-tv

Læserbrev: Det er ærgerligt at erfare, at budgetforligsparterne i Svendborg, som led i at finde besparelser for 100 millioner kroner, har besluttet at nedlægge byråds-tv med virkning fra 2019. Byråds-tv optager byrådsmøderne og sender live fra byrådssalen, og bagefter lægges optagelserne online via kommunens hjemmeside, således at man kan se dem, når det passer seerne.

Det er den frivilligt drevne forening, TVT Svendborg, der står for den tekniske del af byråds-tv. Det vil sige, de leverer udstyr, redigerer optagelserne efter dagsordenspunkter, lægger frivillig arbejdskraft i projektet. Den samlede årlige kommunale udgift hertil andrager 80-90 tusinde kroner. Den smule overskud, som foreningen har på byrådsudsendelserne, bruges til at dokumentere andre begivenheder i lokalområdet.

Politikernes begrundelse for at nedlægge byråds-tv er, udover at spare en promille, at der er for få borgere, der ser udsendelserne. Det burde være ethvert demokratis hjørnesten at producere gennemsigtighed og åbenhed. Man opnår det modsatte ved at nedlægge funktionen for at spare så lidt.

De ansvarlige parter bør finde alternative finansieringsmuligheder, for eksempel via PR-kontoen eller folkeoplysningsmidler, således at borgerne fortsat er sikret tilgang til et udmærket fungerende værktøj, der giver et fint indblik i procedurerne i den folkevalgte forsamlingsbeslutningsorgan. Det er trods alt ikke alle borgere, som har mulighed for personlig fremmøde i byrådssalen.

Selve besparelsen står ikke mål med forringelsen.