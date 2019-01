Åbent brev til hoteldirektør: Bliv væk fra vort kvarter

Læserbrev: Åbent brev til Hoteldirektør Tom Pelle, Hotel Svendborg.

Kære Tom Pelle. Jeg ser i Fyns Amts Avis den 28. januar, at du vil rive boliger ned for at skaffe parkeringspladser til dine gæster. Ikke bare Kedelsmedestræde nr. 15, men sikkert også ud mod Tinghusgade. Du har ovenikøbet erhvervet flere huse i vores gader, og det er jo nok ikke for at indkvartere dine gæster, det er nok med henblik på at udvide både hotellet og parkeringsmulighederne.

Jeg mener, at du burde skamme dig, alene at få tanken at udskifte velfungerende bevaringsværdige boliger med kold parkering.

Og hvis du endelig mangler parkeringspladser, kunne du jo bygge et dæk eller to ovenpå den fine parkeringsplads, du allerede har på bagsiden af hotellet ud mod Kedelsmedestræde, der kan blive rigtig mange pladser til biler, som ikke ses fra beboere i gaden.

Derved kan du og dine gæster samtidig få dejligt kort fra bil til hotel. Og halvdelen af pladserne ville være under tag.

Ulempen kan selvfølgelig være at udsigten fra nogle værelser bliver en lille smule ødelagt, men det betyder jo ikke noget i dine øjne, ellers ville du jo ikke have fået tanken, at lave parkeringspladser i andre folks baghaver.

Som der står i den gamle sang, vist nok af Peter Belli: "Hvad end der sker, bliv væk fra vort kvarter".