Unge Jason Jørgensen var lyspunktet hos Fjelsted

Speedway: Uden den skadede holdkaptajn Peter Kildemand kom Team Fjelsted til kort onsdag aften i Slangerup. Det sjællandske hjemmehold vandt ligamatchen 47-37 over et fynsk mandskab, hvor kun to kørere havde fart i cyklerne. Det var Anders Thomsen, der scorede 13 point, og Jason Jørgensen, der scorede 11 point.

Den franske A-kører David Bellego, der var hentet som erstatning for Peter Kildemand, leverede ikke varen. Den franske fuser indkasserede tre sidstepladser og scorede blot tre point i sine fem heat. Frederik Jakobsen scorede syv point og Benjamin Basso tre point. Sidstnævnte blev kåret til aftenens fighter.

Topscorer for Slangerup blev Mikkel Michelsen med 14 point i matchen, der samlede 1301 tilskuere.

Team Fjelsted kom skidt fra start, da Slangerup tog en dobbeltsejr i det første heat. Men Fjelsted svarede straks igen med en dobbeltsejr til Anders Thomsen og Jason Jørgensen i andet heat.

Mønsteret gentog sig i fjerde og femte heat, hvor en sjællandsk dobbeltsejr blev efterfulgt af fynsk dobbeltsejr til Frederik Jakobsen foran Jason Jørgensen til stillingen 15-15 efter de fem første heat.

Den 21-årige fynske C-kører Jason Jørgensen var stærkt kørende med lutter top-to-placeringer i sine fire første starter. Han vandt syvende heat, men holdkammerat David Bellego sluttede sidst.

Slangerup førte 28-26 efter de ni første heat.

Sjællænderne afgjorde matchen med to dobbeltsejre i træk i heat 11 og 12, begge gange med heatsejre til Mikkel Michelsen. Dermed førte Slangerup 42-30 inden de to sidste heat, og sejren blev kørt sikkert i hus.

Slangerup har nu seks point for fire matcher, mens Fjelsted har to point for tre matcher.

De to klubber mødes igen på onsdag på valgaftenen i Fjelsted. Her er der et bonuspoint på spil til det hold, der er bedst indbyrdes. Med andre ord skal Fjelsted vinde med mindst 11 point hjemme for at få bonuspointet.