To fynske wildcard til speedway-EM

Speedway: Sport Fyn kunne allerede afsløre det tidligere på ugen - den tredobbelte verdensmester Nicki Pedersen kommer tilbage til international speedway med deltagelse i årets EM-serie. Onsdag formiddag blev det så officielt: Den 42-årige fynbo får et af de fem permanente wildcard til EM-serien, der består af fire afdelinger.

Men endnu en fynbo er med på wildcard-listen. Efter en stærk start på sæsonen er Team Fjelsted-køreren Anders Thomsen således også tildelt et wildcard. Thomsen endte lørdag lige uden for det felt, der kvalificerede sig direkte ved semifinalen i Ungarn.

Det bliver muligt at komme tæt på de to stærke kørere lørdag den 10. august, når tredje afdeling af serien køres på det opgraderede Vojens Speedway Center, som Jacob Olsen har overtaget ledelsen af efter sin far, legenden Ole Olsen.

EM-serien indledes 13. juli i nordtyske Güstrow.

Nicki Pedersen har tidligere gjort det godt i EM-sammenhæng. Særligt i 2016, hvor han vandt titlen.

- Jeg er glad for at modtage et wildcard. Det betyder meget for mig selv, teamet og ikke mindst for mine sponsorer og samarbejdspartnere. Desuden glæder jeg mig til igen at skulle køre på vores alle sammens nationale speedwayarena i Vojens. Jeg håber at se mange på lægterne den 10. august, siger Nicki Pedersen i en pressemeddelelse.