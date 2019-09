Team Fjelsteds vigtige match aflyst

Speedway: Banefolkene i Outrup - Region Varde Elitesports hjemmebane - kæmpede intenst efter megen regn men i sidste ende forgæves, onsdag aften. Matchen mellem Region Varde og Team Fjelsted skulle være kørt med start 18.30, men klokken 20.00 kom den kontante melding: Aflyst!

Matchen skulle have været den første kvalifikationsmatch af to mellem de to klubber om adgang til ligaens superfinale, onsdag den 18. september, men dommer Poul Erik Nielsen valgte at aflyse efter at have konfereret med de to holdkaptajner - Peter Kildemand fra Fjelsted og Michael Jepsen Jensen fra Region Varde.

- Det var ikke en sikker speedwaybane. Nogle steder var den rimelig - andre steder skidt. Problemer var netop, at banen var for uens, siger Peter Kildemand.

Aflysningen betyder et voldsomt kalenderpres. Returmatchen i Fjelsted skal køres på onsdag den 11. september. Sent i aftes kunne Morten Svendsen, sportschef og holdleder i Team Fjelsted, fortælle, at han forventer, at der kommer ny dato på matchen i Outrup i løbet af torsdagen.

Der var planlagt yderligere to vigtige matcher, onsdag aften. De var dog begge blevet aflyst tidligt på grund af meldingerne om kraftig regn.

I Holsted skulle hjemmeholdet - uden den skadede Nicki Pedersen - og Slangerup endelig have afgjort, hvor superfinalen skal køres. Slangerup vandt første match hjemme med 47-40.

Grindsted skulle have taget imod Esbjerg i kampen om den fjerde plads i superfinalen. I den kamp skal vestjyderne floppe vildt for at ryge ud. Esbjerg vandt nemlig første match så sikkert som 55-32.