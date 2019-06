Det ry er Thomsen imidlertid i fuld gang med at begrave helt kontant, og det ligner, at det internationale gennembrud venter lige om hjørnet for den 25-årige fynske kører.

- Jeg går da efter "at hive noget metal hjem" ved EM-serien (hvor tredje af de fire afdelinger køres på Vojens Speedway Center lørdag den 10. august, red. ). Der er lang vej, men jeg tror på, at det er muligt. Og så kunne det da være hammerfedt at kvalificere sig til VM-grandprixserien.

Tilbage ved fuld styrke

Med Peter Kildemand, Anders Thomsen og Frederik Jakobsen væk fra holdet i onsdags hos Region Varde Elitesport på grund af andre forpligtelser fik fynboerne en lussing i Outrup med et nederlag på hele 35-52.

Onsdag aften tager et Team Fjelsted tilbage ved fuld styrke altså imod Varde i en match, hvor der ud over de to matchpoint også er et bonuspoint på spil (bedst over de to indbyrdes matcher). Men hjemmeholdet skal virkelig finde fart i maskinerne, hvis det skal have en chance for at hente det eftertragtede bonuspoint.

De regerende danske mestre fra Region Varde Elitesport har ligesom Team Fjelsted haft en svingende start på sæsonen. De to direkte pladser i Superfinalen - nummer et og to i grundserien - ser allerede ud til at gå til Holsted Tigers og Slangerup. De to sidste finalepladser skal findes mellem de fire resterende klubber i en knockoutfase, hvor nummer tre i grundserien får lov til at vælge sin modstander.