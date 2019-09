Superfinale-kvalifikation: Fjelsted uden Thomsen - og regn truer match

Det bliver afgjort over to kvalifikationsmatcher - ude og hjemme - mod den forsvarende danske mester, Region Varde Elitesport. Den samlede vinder kommer i finalen sammen med Holsted, Slangerup og formentlig Esbjerg Vikings.

Hvis matchen onsdag aften på anlægget i Outrup gennemføres, så bliver det uden deltagelse af Team Fjelsteds B-kører Anders Thomsen. Han kæmper fortsat med problemer med sin venstre hånd efter styrt i både anden match i sæsonens EM-serie i polske Torun i slutningen af juli og senest igen i grandprixchallenge, som den hårdføre fynbo dog alligevel gennemførte så godt, at han har gode muligheder for at komme i aktion i næste års VM-grandprixserie.

To andre vigtige matcher

26. juni vandt Team Fjelsted 46-41 over Region Varde på hjemmebane, men 21. juni tabte fynboerne så stort som 35-52 i Outrup. Men det var i en match, hvor Fjelsted havde afbud fra både Peter Kildemand, Anders Thomsen, Frederik Jakobsen og Jason Jørgensen. I den match leverede netop Loktajew rigtig godt.

- Jeg har bare en god fornemmelse med holdet. Jeg tror på, at vi kan vinde i Outrup - og også på, at vi kan hente tingene hjem i returen, selv om vi skulle tabe med et par point. Men vi skal selvfølgelig ikke tabe med 14 point, som Morten Svendsen konstaterer.

Onsdag aften er der planlagt yderligere to vigtige matcher. I Holsted skal hjemmeholdet - uden den skadede Nicki Pedersen - og Slangerup endelig afgøre, hvor superfinalen skal køres. Slangerup vandt første match hjemme med 47-40. Grindsted tager imod Esbjerg i kampen om den fjerde plads i Superfinalen. Her skal vestjyderne flopper vildt for at ryge ud. Esbjerg vandt nemlig første match så sikkert som 55-32.

I 2017 blev Team Fjelsted dansk mester i netop Slangerup, og sportschef Svendsen deltager gerne atter i en superfinale i det sjællandske.

- Jeg ved ikke hvorfor, men banen i Slangerup passer bare mine kørere godt, som det lyder fra Morten Svendsen.