Stærk fynsk præstation: Frederik Jakobsen fører Fjelsted frem mod finalen

Team Fjelsted vandt med blændende Frederik Jakobsen den første kvalifikationsmatch til superfinalen ude mod Region Varde og har et godt udgangspunkt inden returmatchen hjemme på Fyn onsdag aften.

Men mandag aften var regnen over det sydvestlige Jylland ikke heftig nok til at stoppe ræset på slaggerne i Outrup.

21-årige Frederik Jakobsen blev aftenens topscorer med 15 point. Han scorede 14 point i sine fem første heat - fire førstepladser og en andenplads i et heat, hvor han overlod førstepladsen til holdkaptajn Peter Kildemand, der også havde en god aften med 14 point - heriblandt en heatsejr i det sidste heat, hvor Frederik Jakobsen blev nummer tre.

I den første kvalifikationsmatch vandt Fjelsted mandag aften 45-38 i Outrup over Region Varde, der ellers var sluttet en plads foran Fjelsted i grundserien.

Anders Thomsen med igen

Anders Thomsen har haft problemer med sin venstre hånd efter at være styrtet et par gange i både en EM-afdeling i juli og i grandprix-challenge i august. Men han kørte mandag aften og hentede to heatsejre til Fjelsted. Anders Thomsen scorede i alt 10 point.

De to øvrige fynske kørere kom også på tavlen. Benjamin Basso scorede 4 point og Jason Jørgensen 2 point.

Fjelsted var i front det meste af matchen, og en dobbeltsejr i heat 12 til Anders Thomsen foran Peter Kildemand gav en 5-1-sejr til Fjelsted i det heat og en føring på 39-32.

Michael Jepsen Jensen blev topscorer for Region Varde med 12 point i syv heat.

Returmatchen køres efter planen allerede onsdag klokken 18.15 i denne uge - hvis ellers regnen ikke driller igen. Der er varslet et nyt vedvarende regnvejr fra onsdag middag og resten af onsdagen over Fjelsted.

Men hvis matchen gennemføres, kan Fjelsted tillade sig at tabe med seks point og alligevel gå videre. Region Varde skal vinde med mindst otte point i Fjelsted for at komme i superfinalen, der skal køres onsdag 18. september i Holsted eller Slangerup.