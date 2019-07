Speedwayen ruller: Fynboer i jagt på EM-top

Anders Thomsen har podiet som mål efter de fire afdelinger, EM-serien består af, men det er et faktum, at lørdagens bane i Güstrow ikke er en af Thomsens favoritbaner.

Et pres at blive mester

Leon Madsen er altså forsvarende europamester.

- Der er ikke nogen, som har vundet europamesterskabet to gange i træk. Det vil jeg gerne være den første, som præsterer, siger den 30-årige Leon Madsen på trods af det faktum, at han altså også kæmper med i toppen af årets VM-serie. Og Leon Madsen tilføjer:

- Min EM-sejr sidste år åbnede virkelig nogle døre for mig og endte med kvalifikation til VM-serien og siden med en god treårig kontrakt med min polske klub Czestochowa. Det fortæller noget om, hvor vigtig EM-serien er blevet.

Leon Madsen oplevede imidlertid også mesterskabet som lidt af et pres. Han siger:

- Jeg blev mødt med den holdning, at jeg skulle bevise noget mere end EM-titlen. Men folk skal ikke tage fejl, for feltet til EM består af stærke kørere, og med hele fem danskere på banen bliver det også en motivation at sætte alle konkurrenter på plads. Jeg er klar, og kører ud fra den tanke, at de andre - danske og udenlandske - skal ud og kæmpe for at slå mig.

Den lille bane i Güstrow er imidlertid heller ikke Leon Madsens favoritmenu.

- Nej, den bane er godt nok speciel, og de inderste startgates er ikke gode, men jeg vil hente så mange point lørdag som muligt og derefter glæde mig til banerne i Torun, Vojens og Chorzow, som ligger bedre til mig.

Når EM-serien rammer Vojens 10. august, bliver der en sjette dansk kører på banen på et wildcard.

Første afdeling af EM-serien i speedway, Eurosport 2, kl. 19.00