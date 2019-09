Speedway-succes: Suveræne Fjelsted klar til superfinalen

Team Fjelsted med forrygende Frederik Jakobsen vandt stort over Region Varde Elitesport. Dermed er Team Fjelsted klar til at kæmpe om DM-guldet onsdag aften i Slangerup.

Speedway: Team Fjelsted er klar til igen at kæmpe om det danske mesterskab for hold. Det er en kendsgerning efter mandagens overbevisende hjemmesejr på 56-28 over sidste års mester, Region Varde Elitesport, i den anden kvalifikationsmatch til superfinalen.

- Vi var 100 procent koncentrerede og opsatte på at komme i finalen, sagde Frederik Jakobsen, der som i den første match for en uge siden blev topscorer.

Den 21-årige Fjelsted-kører scorede 16 point i sine seks heat, og de to gange, han kun blev nummer to, var det efter en holdkaptajn Peter Kildemand. Så reelt scorede Frederik Jakobsen maksimumpoint.

- Jeg havde personligt noget, jeg skulle have revancheret fra i lørdags (hvor han scorede seks point i U21-VM-afdelingen i Tyskland, red.), sagde Frederik Jakobsen, der også glæder sig over en stærk fynsk holdpræstation.

Holdkaptajn Peter Kildemand scorede 15 point, og de unge kørere nederst på holdskemaet, Jason Jørgensen (12 point) og Benjamin Basso (6 point) scorede også over forventning. Kun Anders Thomsen, der scorede 7 point, havde det lidt svært.

- Det var godt at se Jason og Benjamin score godt med point. Det får vi brug for på onsdag, siger Frederik Jakobsen, der ser frem til onsdagens finale i Slangerup, hvor i alt fire hold kæmper om DM-titlen.

- Vi er ikke favoritter. Det er Slangerup, der vil forsøge at gøre banen så udfordrende som muligt. Men vi har alt at vinde, da vi kommer til finalen som det sidste hold. Vi har en indre ild efter at have skuffet i sidste års finale, hvor vi blev sidst, siger Frederik Jakobsen.