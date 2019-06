I de to seneste matcher har fynboerne måttet undvære deres A-kører, Peter Kildemand. 11. maj i Ungarn - i et kvalifikationsløb til næster års VM-grandprixserie - blev Kildemand alvorlig skadet. Han pådrog sig blandt andet hjernerystelse, brækkede næse og blev desuden syet under det ene øje.

Sportschefen kalder kontant starten på sæsonen for Team Fjelsted for "noget lort". Efter en forrygende første match med sejr hjemme over rækkens favorit, Holsted Tigers, er det efterfølgende blevet til tre fynske nederlag, og Team Fjelsted ligger næstsidst.

- Jason Doyle er en rigtig god starter - det er Anders jo ikke. Til gengæld kører Anders rigtig hurtigt rundt på banen. Så det bliver interessant at følge duellen mellem de to, fastslår Morten Svendsen, der tilføjer:

Som førstekører hos Team Fjelsted - direkte over for Jason Doyle - finder man i stedet B-kører Anders Thomsen, der har haft et stort 2019 indtil nu med topresultater i ligaerne, et fortjent wildcard til dette års EM-serie og en vunden semifinale i kvalifikationen til næste års VM-grandprixserie.

Det bliver imidlertid ikke A-kører Peter Kildemand, der kommer i direkte konfrontation med Jason Doyle - Vikings A-kører. Efter sit fravær er Kildemand således nede som nummer tre i hjemmeholdets opstilling - over for Jonas Jeppesen, der imidlertid også er en formstærk kører.

Skadesfri og brandvarm

Team Fjelsted har kun to point på femtepladsen, men der er kun to point op til Esbjerg på tredjepladsen. I toppen er Holsted med 14 point og Slangerup med 11 point stukket af. De to klubber mødes i øvrigt i Slangerup onsdag aften.

Med kun seks klubber i ligaen - Holstebro trak sig op til sæsonen - er strukturen i ligaen lavet om i denne sæson. Nummer et og to efter grundserien er klar til Superfinalen og skal kæmpe om at blive vært for finalen. De resterende fire hold skal kæmpe om de to sidste finalepladser, hvor nummer tre kan vælge sin modstander.

- Vi har ikke opgivet at komme i top-2, men lige nu ser det svært ud. Derfor ser jeg det umiddelbart som vor opgave at holde truppen fri for skader og ellers gøre kørerne brandvarme til afgørelsen omkring de to sidste finalepladser, konstaterer Morten Svendsen.