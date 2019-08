Uden at kunne huske, hvordan han kom igennem matchen efter et alvorligt styrt i sit første heat har Team Fjelsted-kører gode chancer for at nå VM-grandprixserien 2020. Men resultatet er dyrt købt med nye skader.

Speedway: Den fynske speedwaykører, Anders Thomsen, var involveret i en dramatisk lørdag aften, da han sammen med tre andre rød-hvide kørere - Niels-Kristian Iversen, Kenneth Bjerre og Mikkel Michelsen - jagtede de tre billetter til næste års VM-grandprixserie, der var på spil i kroatiske Gorican. Thomsen kørte med en specialskinne omkring den venstre hånd, han fik beskadiget ved et styrt 27. juli i sæsonens anden EM-afdeling i polske Torun. Han var uden skyld i styrtet i Torun - og han var også uden skyld i et voldsomt styrt i første heat i Gorican, hvor Niels-Kristian Iversen var den eneste af de fire deltagende kørere, der ikke røg ned i banen. Styrtet gik værst ud over Anders Thomsen, der slog både sin i forvejen beskadigede venstre hånd og hovedet. Han lå lang tid på banen, inden han kom på benene. - Jeg er gul og blå over det hele, som det lyder fra Team Fjelsted-køreren. Alligevel kom fynboen tilbage i matchen og endte på en femteplads med ni point, og det kan rent faktisk vise sig at være nok til VM-deltagelse i 2020. Tre af de fire kørere foran Thomsen i den samlede stilling i Gorican er således med i dette års VM-serie, og ender to af dem i top-otte vil de være direkte kvalificeret til 2020 og åbne op for Anders Thomsens VM-deltagelse.

Sådan gik det Sådan endte det i Gorican, Kroatien, i grandprixchallenge, hvor der var tre billetter til VM-grandprixserien 2020 på spil:1. Matej Zagar, Slovenien (11 +3)



2. Niels-Kristian Iversen, Danmark (11 +2)



3. Max Fricke, Australien (10 +3)



4. Martin Vaculik, Slovakiet (10 +2)



5. Anders Thomsen, Danmark (9)



9. Kenneth Bjerre, Danmark (8)



14. Mikkel Michelsen, Danmark (5)

Anders Thomsen lå i lang tid uden at bevæge sig efter styrtet. Foto: Sportexpress/Ritzau Scanpix

Ren fightervilje Grandprixchallenge blev vundet af Matej Zagar fra Slovenien efterfulgt af Niels-Kristian Iversen, Max Fricke fra Australien og Martin Vaculik fra Slovakiet. Vaculik er pt. nummer fire i dette års serie, mens Iversen og Zagar er nummer 11 og 12 med henholdsvis ni og 13 point op til top-otte. Så Anders Thomsens chance for at være en del af VM-grandprixfeltet næste år er ganske reel. Men chancen er altså dyrt købt. - Jeg kan ikke huske noget som helst om, hvordan jeg kom igennem resten af matchen efter styrtet. Jeg kørte på ren fightervilje, konstaterer Thomsen, der med sine nye skader allerede har meldt afbud til to planlagte matcher i Sverige tirsdag og torsdag. Dermed er deltagelse i Team Fjelsteds kvalifikationsmatcher til ligaens Superfinale mod Region Varde Elitesport sandsynligvis også i farezonen. - Jeg bliver også nødt til at tænke på mit helbred med henblik på de kommende sæsoner, som fynboen konstaterer.

En tydelig noget rystet Anders Thomsen på vej ud i ryttergården efter sit styrt med landstræner Hans Nielsen ved sin side. Nærmest mirakuløst kom fynboen stærkt tilbage i matchen. Foto: Sportexpress/Ritzau Scanpix

Lettet Iversen 37-årige Niels-Kristian Iversen var lettet og glad efter sin andenplads. Han sagde blandt andet: - Det er helt kanon, for det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har lidt i grandprixserien i år efter at være startet godt ud. Det har været alt for ustabilt, og der mangler fire grandprixer i år, men nu har jeg lidt mere arbejdsro. Der er ikke ligeså mange nerver på for at miste min plads. Og nu kan Iversen altså hjælpe Anders Thomsen til VM-feltet ved at køre sig i top-otte. Kenneth Bjerre blev nummer ni med otte point - Mikkel Michelsen nummer 14 med fem point.

En glad Niels-Kristian Iversen efter sin andenplads, der sikrer ham deltagelse i næste års VM-grandprixserie. Foto: Sportexpress/Ritzau Scanpix