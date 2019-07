Speedway: Bunden gik ud af Team Faaborg

Lasse Bjerre og Benjamin Basso skuffede i Esbjerg, og fynboernes to bedste, Peter Kildemand og Anders Thomsen, tabte afgørende 12. heat 1-5. Derfor blev det til et fynsk speedwaynederlag hos Esbjerg Vikings.

Speedway: Med et nederlag onsdag aften på 39-45 til Esbjerg Vikings blev Team Fjelsted skubbet ned på en femteplads i ligaens grundserie - svarende til en næstsidsteplads.

Fjelsted må efterhånden indstille sig på at skulle køre en semifinale, som fynboerne ikke har indflydelse på, hvem bliver imod. Meget tyder på, at modstanderen bliver netop Vikings eller Region Varde Elitesport.

Team Fjelsted tabte både de to matchpoint og det ekstra bonuspoint (bedst over de to indbyrdes opgør). Fynboerne vandt således med fire point på hjemmebane mod Vikings men tabte altså med seks point i Granly Arena.

Bunden røg i bogstaveligste forstand ud af Team Fjelsted i Esbjerg. D-kører Benjamin Basso, som havde en stor match hjemme mod Varde, kørte kun to point hjem, og C-kører Lasse Bjerre, der erstattede den skadede Jason Jørgensen, skuffede med kun fire point. Basso var dog præget af store problemer med smerter i sin skulder.

- Lasse Bjerres indsats bar præg af, at han slet ikke har kørt i Danmark i denne sæson, forklarer Morten Svendsen, sportschef og holdleder i Team Fjelsted,

Den fynske kaptajn Peter Kildemand hentede 13 point, Anders Thomsen 12 point og Frederik Jakobsen otte point. men også topscorerne Kildemand /Thomsen skuffede i et afgørende heat 12, hvor det blev til et point til Anders Thomsen og nul point til Peter Kildemand mod tre point til den vestjyske kaptajn, Niels-Kristian Iversen, og to point til Jonas Jeppesen. Dér knækkede det for Fjelsted.

- Jeg synes egentlig vi langt hen ad vejen gjorde meget rigtigt. Men det vil bare ikke rigtig lykkes for os i denne sæson. I hvert fald ikke indtil nu, lyder det fra Morten Svendsen.