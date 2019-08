Skadet ved motocross: Frederik Jakobsen misser EM-finale

Det fynske speedwaytalent skulle lørdag som nordisk mester have kørt EM-finale for U21 i Ukraine, men Frederik Jakobsen har meldt fra på grund af problemer i lysken.

Team Fjelsted skal onsdag på udebane og onsdag den 11. september i Fjelsted køre kvalifikation til ligaens Superfinale, onsdag den 18. september, mod Region Varde Elitesport, og Frederik Jakobsen slår fast, at han bliver klar til kvalifikationen over to matcher.

Et uheld på en motocrosscykel tidligere på ugen betyder således, at Jakobsen, der ellers med et nordisk mesterskab kvalificerede sig sikkert til EM-finalen, har måttet melde fra.

Speedway: Team Fjelsted-kører Frederik Jakobsen kommer ikke som planlagt til at køre EM-finale for U21 i Ukraine, lørdag.

Thomsen formentlig klar

En anden Team Fjelsted-kører - Anders Thomsen - blev skadet ved et alvorligt styrt i anden afdeling af "de voksne" køreres EM-serie i Torun i slutningen af juli. Thomsen slog på ny sin kvæstede venstre hånd ved et styrt i grandprixchallenge i kroatiske Gorican, 24. august.

Fredag lød meldingen fra Anders Thomsen, at han helt sikkert køre kvalifikationsmatchen på hjemmebane 11. september, og han også forventer at være med i Outrup på onsdag. Lørdag den 7. september er Anders Thomsen førstereserve ved VM-grandprixet i Vojens - en match, Thomsen melder, at han også med sikkerhed deltager i.

Morten Svendsen, sportschef i Team Fjelsted, har forberedt sig på den situation, at Anders Thomsen eventuelt ikke kan køre på onsdag. Det er sket ved, at sportschefen har sikret sig, at ukrainske Aleksandr Loktajew, som har gjort det fornuftigt i matcher for fynboerne i løbet af sæsonen, er ledig på dagen.

- Jeg vil helst have Anders med, for han er en bedre kører, men Loktajew er en i givet fald fornuftig erstatning, som det lyder fra Morten Svendsen.