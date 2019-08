Speedway: Sommerferien er forbi for klubberne i Speedwayligaen, og de seks ligahold mangler alle at køre to matcher i grundserien.

Team Fjelsteds to sidste matcher er begge mod bundholdet Grindsted, som Fjelsted får besøg af onsdag, mens fynboerne skal til Grindsted onsdag i næste uge.

Det er de to nederst placerede hold i ligaen, der mødes, men begge klubber kan stadig nå at vinde medaljer i denne sæson. For alle seks hold får chancen for at komme videre til finalen, hvor fire hold skal være med.

De to bedste i grundserien går direkte videre til finalen, mens nummer tre får retten til at vælge modstander i semifinalen blandt nummer fire, fem og seks.

Fjelsted har seks point og er fem point efter Slangerup og Region Varde, der ligger nummer tre og fire. Holsted med 17 point ligner en vinder af grundserien. Esbjerg ligger på andenpladsen med 12 point.

Grindsted ligger sidst med blot et enkelt point.

Så for Fjelsted handler det om at tanke selvtillid inden de semifinaler, hvor holdet må afvente og se, hvem man får som modstander.

Semifinalerne afvikles over to opgør, ude og hjemme, og det hold, der scorer flest point samlet i de to matcher, går videre til finalen.